США отказались от штурмовиков с пропеллерами из-за их «бесполезности против России»

Как пишет «Военное обозрение», ВВС не стали покупать 300 лёгких штурмовиков. Всё потому, что долгосрочная стратегия Пентагона якобы всё больше смещается в сторону конфронтации с такими странами, как Россия и Китай. А указанные выше аппараты против России бесполезны.

США собираются начать поиск техники, которая станет альтернативой лёгким штурмовикам с пропеллерами. В качестве последних предлагались либо Textron AT-6 Wolverines, либо Sierra Nevada A-29 Super Tucanos. Теперь командование специальных операций намерено приобрести 75 самолётов неназванной модели.