Наука и технологии
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США отказались от штурмовиков с пропеллерами из-за их «бесполезности против России»
Они, скорее, подходят для борьбы с террористами
Стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) США отказались от покупки штурмовиков с пропеллерами из-за их «бесполезности против России». Такие самолёты, скорее, подходят для борьбы с терроризмом, а не для вооружённого противостояния держав.
Как пишет «Военное обозрение», ВВС не стали покупать 300 лёгких штурмовиков. Всё потому, что долгосрочная стратегия Пентагона якобы всё больше смещается в сторону конфронтации с такими странами, как Россия и Китай. А указанные выше аппараты против России бесполезны.
США собираются начать поиск техники, которая станет альтернативой лёгким штурмовикам с пропеллерами. В качестве последних предлагались либо Textron AT-6 Wolverines, либо Sierra Nevada A-29 Super Tucanos. Теперь командование специальных операций намерено приобрести 75 самолётов неназванной модели.