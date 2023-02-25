США отказались передавать Украине истребители F-16

По словам Байдена, Украине нужна не боевая авиация, а системы противовоздушной обороны, танки и артиллерия.

Также Байден заявил, что его политическое турне не было рискованным.

«Президенту Украины Владимиру Зеленскому в данный момент не требуются истребители F-16», — сказано в публикации.