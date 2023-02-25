Наука и технологии
21:26, 25 февраля 2023
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США отказались передавать Украине истребители F-16

Об этом заявил Джо Байден

Telegram-канал Zvezdanews сообщил, что президент США Джо Байден при посещении Украины и Польши в одном из интервью заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому на данный момент не нужны истребители F-16.

США отказались передавать Украине истребители F-16

Фото: History.com

По словам Байдена, Украине нужна не боевая авиация, а системы противовоздушной обороны, танки и артиллерия.

Также Байден заявил, что его политическое турне не было рискованным.

«Президенту Украины Владимиру Зеленскому в данный момент не требуются истребители F-16», — сказано в публикации.

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