США отказались передавать Украине истребители F-16

21:26, 25 февраля 2023
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США отказались передавать Украине истребители F-16Об этом заявил Джо Байден
Telegram-канал Zvezdanews сообщил, что президент США Джо Байден при посещении Украины и Польши в одном из интервью заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому на данный момент не нужны истребители F-16.
Фото: History.com
По словам Байдена, Украине нужна не боевая авиация, а системы противовоздушной обороны, танки и артиллерия.
Также Байден заявил, что его политическое турне не было рискованным.
«Президенту Украины Владимиру Зеленскому в данный момент не требуются истребители F-16», — сказано в публикации.