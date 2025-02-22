Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2025, 18:45
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США отключат Украину от Starlink в случае отказа от сделки по ресурсам

Которая должна принести США $ 500 млрд
США рассматривают возможность отключения спутникового интернета Starlink на Украине, если Киев откажется от сделки по ресурсам. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters.
США отключат Украину от Starlink в случае отказа от сделки по ресурсам

© SpaceX

По данным инсайдеров, этот вопрос обсуждался на переговорах между представителями США и Украины после того, как президент последней Владимир Зеленский отклонил предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Тема Starlink вновь поднялась 20 февраля на встрече спецпредставителя США по Украине Кита Келлога с Зеленским. По словам одного из источников, Украине дали понять, что в случае отказа от сделки страна может лишиться спутникового интернета.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
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