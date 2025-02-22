США отключат Украину от Starlink в случае отказа от сделки по ресурсам

Опубликовано 22 февраля 2025, 18:451 мин.
США отключат Украину от Starlink в случае отказа от сделки по ресурсамКоторая должна принести США $ 500 млрд
США рассматривают возможность отключения спутникового интернета Starlink на Украине, если Киев откажется от сделки по ресурсам. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters.
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По данным инсайдеров, этот вопрос обсуждался на переговорах между представителями США и Украины после того, как президент последней Владимир Зеленский отклонил предложение министра финансов США Скотта Бессента.
Тема Starlink вновь поднялась 20 февраля на встрече спецпредставителя США по Украине Кита Келлога с Зеленским. По словам одного из источников, Украине дали понять, что в случае отказа от сделки страна может лишиться спутникового интернета.