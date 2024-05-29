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Наука и технологии
Опубликовано 29 мая 2024, 01:30
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США откроют в Японии полевое командование космических сил

Для противостояния с Китаем
Командующий Космическими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе бригадный генерал Энтони Масталир сообщил, что США планируют открыть в Японии полевое командование Космических сил.
США откроют в Японии полевое командование космических сил

© Ferra.ru

Военный назвал это «компонентом, аналогичным тому, который должен быть открыт в Южной Корее». Масталир заявил, что США открыли такой «компонент» на авиабазе Осан к югу от Сеула в составе восьми человек, что, по его словам, является «базовым уровнем» для предполагаемого командования в Японии.

Это необходимо США для того, чтобы «обезопасить себя и союзников» от наращивания Китаем потенциала своих космических подразделений. По словам бригадного генерала Масталира, к развёртыванию в Японии таких сил нет каких-либо очевидных препятствий. При этом сроков военный не назвал.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#оружие
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#сша
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#Япония
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#Китай
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#авиация
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#армия