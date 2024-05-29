США откроют в Японии полевое командование космических сил

Военный назвал это «компонентом, аналогичным тому, который должен быть открыт в Южной Корее». Масталир заявил, что США открыли такой «компонент» на авиабазе Осан к югу от Сеула в составе восьми человек, что, по его словам, является «базовым уровнем» для предполагаемого командования в Японии.

Это необходимо США для того, чтобы «обезопасить себя и союзников» от наращивания Китаем потенциала своих космических подразделений. По словам бригадного генерала Масталира, к развёртыванию в Японии таких сил нет каких-либо очевидных препятствий. При этом сроков военный не назвал.