США открыли испытания ядерных бомбардировщиков с новым оружием

Полёт состоялся 12 июня на калифорнийской авиабазе Эдвардс. Для безопасности испытаний на бомбардировщик подвесили ракету без боеголовки. Во время полёта операторы отслеживали воздействие вибраций и сопротивления воздуха на оружие.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress разработала компания Boeing, основной его целью была доставка двух термоядерных бомб до любой точки СССР. Его модификация B-52H обладает большей максимальной скоростью и практической дальностью.

Готовая гиперзвуковая ракета же AGM-183A должна поступить на вооружение ВВС США к октябрю 2021 года. Она может развивать скорость более 24 000 км/ч, что, согласно информации в СМИ, делает её быстрее российских и китайских аналогов.