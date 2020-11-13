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США отложили блокировку TikTok
До новых решений суда
Министерство торговли США отложило блокировку китайского сервиса TikTok. Это временное решение.
Блокировка предусматривала запрет американским компаниям предоставлять TikTok услуги хостинга и доставки контента. Решение о запрете было принято в августе Дональдом Трампом. Администрация президента считала, что TikTok может представлять угрозу национальной безопасности США.
Запрет должен был вступить в силу 12 ноября. Однако министерство торговли решило сделать отсрочку. Ведомство ссылается на постановление окружного суда Филадельфии, по которому вводится временный запрет на вступление правил в силу. Суд счёл, что меры правительства могут нанести угрозу для полноценного обмена информационными материалами.
Как рассказали в Министерстве торговли, блокировка TikTok не начнётся, пока суд не примет новые решения по этому делу.