США отложили блокировку TikTok

Блокировка предусматривала запрет американским компаниям предоставлять TikTok услуги хостинга и доставки контента. Решение о запрете было принято в августе Дональдом Трампом. Администрация президента считала, что TikTok может представлять угрозу национальной безопасности США.

Запрет должен был вступить в силу 12 ноября. Однако министерство торговли решило сделать отсрочку. Ведомство ссылается на постановление окружного суда Филадельфии, по которому вводится временный запрет на вступление правил в силу. Суд счёл, что меры правительства могут нанести угрозу для полноценного обмена информационными материалами.

Как рассказали в Министерстве торговли, блокировка TikTok не начнётся, пока суд не примет новые решения по этому делу.