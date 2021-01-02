США отложили массовое производство истребителей F-35

Первый свой полёт F-35 совершил в 2006 году. На сегодня разработаны три версии истребителя: наземный F-35A, с коротким взлётом и вертикальной посадкой F-35B, а также палубный F-35C.

Сообщается, что причиной задержки масштабного производства самолётов F-35 стали «технические проблемы и влияние COVID-19». Сейчас в США проводят независимую техническую экспертизу и после неё назначат дату массового производства.

Более 600 F-35 из 3200 по программе уже были поставлены военным. Истребитель используется в десяти странах, в том числе в Военно-воздушных силах и Корпусе морской пехоты США.