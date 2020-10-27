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США отложили начало полномасштабного производства истребителей F-35
Из-за задержек испытаний
Из-за задержки с испытаниями США отложили начало полномасштабного производства новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Как пишет «РИА Новости», перед началом производства истребители должны пройти испытательные тесты в условиях комплексного моделирования. Для самолётов будут имитировать серьёзные угрозы, которые нельзя воспроизвести в обычных лётных испытаниях.
До тех пор, пока этого не случится, заместитель министра обороны США не даст разрешение на запуск производства. А испытания перенесли с декабря 2020 года на 2021 год. То есть запуск производства может не состояться до конца следующего года. Ведь после проведения испытаний потребуется время, чтобы оценить их результаты и написать отчёт.
Впрочем, как пишут СМИ, запуск полномасштабного производства F-35 — это, скорее, символический шаг. Пентагон уже закупает истребители в большом количестве.