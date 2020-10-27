США отложили начало полномасштабного производства истребителей F-35

Как пишет «РИА Новости», перед началом производства истребители должны пройти испытательные тесты в условиях комплексного моделирования. Для самолётов будут имитировать серьёзные угрозы, которые нельзя воспроизвести в обычных лётных испытаниях.

До тех пор, пока этого не случится, заместитель министра обороны США не даст разрешение на запуск производства. А испытания перенесли с декабря 2020 года на 2021 год. То есть запуск производства может не состояться до конца следующего года. Ведь после проведения испытаний потребуется время, чтобы оценить их результаты и написать отчёт.

Впрочем, как пишут СМИ, запуск полномасштабного производства F-35 — это, скорее, символический шаг. Пентагон уже закупает истребители в большом количестве.