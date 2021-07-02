США отложили разработку «оружия как в Quake» ради развития гиперзвуковых ракет

Наука и технологии
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США отложили разработку «оружия как в Quake» ради развития гиперзвуковых ракетРельсотрон так и остался лишь в компьютерных играх
Военно-морские силы (ВМС) США решили приостановить разработку электромагнитного рельсотрона. Освободившиеся ресурсы они направят на создание гиперзвукового оружия и лазеров.
Рельсотрон в его технически реализуемом на сегодня форм-факторе должен был представлять собой пушку, которая использует электричество, а не порох, для стрельбы высокоскоростными снарядами. Оружие с таким принципом действия может быть знакомо читателям по railgun из Quake.
США вложили в проект рельсотрона более $500 млн, но бюджет на 2022 год заставил урезать финансирование оружия. Военные решили, что приоритетными для развития будут другие направления. Не исключено, что в будущем ВМС могут перезапустить программу рельсотрона. Все разработки по нему сохранят.
Стоит отметить, что Китай тоже проявлял интерес к технологии рельсотрона. В 2018 году в сети всплыли изображения китайского корабля, оснащённого таким оружием.