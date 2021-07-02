США отложили разработку «оружия как в Quake» ради развития гиперзвуковых ракет

США вложили в проект рельсотрона более $500 млн, но бюджет на 2022 год заставил урезать финансирование оружия. Военные решили, что приоритетными для развития будут другие направления. Не исключено, что в будущем ВМС могут перезапустить программу рельсотрона. Все разработки по нему сохранят.

Стоит отметить, что Китай тоже проявлял интерес к технологии рельсотрона. В 2018 году в сети всплыли изображения китайского корабля, оснащённого таким оружием.