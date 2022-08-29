США отложили запуск лунной миссии из-за проблем с двигателем

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США отложили запуск лунной миссии из-за проблем с двигателемСледующая попытка — 2 сентября
NASA отложило запуск своей ракеты Space Launch System (SLS) из-за неисправности двигателя. Это должно было дать старт лунной миссии Artemis-1.
Целью миссии является отправка людей на Луну к 2025 году. Массивная ракета будет нести капсулу «Орион» с экипажем. Сегодня должен был пройти испытательный запуск. Его главной задачей было — в непилотируемом режиме вывести Orion, на борту которого пока не будет людей, на окололунную орбиту.
К сожалению, обратный отсчёт до запуска остановили из-за утечки топлива. Отмечается, что возникла в том же месте, что и во время генеральной репетиции.
Следующая попытка запланирована на пятницу, 2 сентября. Если этот запуск будет успешным, миссия продлится 39 дней, а 11 октября «Орион» приземлится в океане.