США отложили запуск лунной миссии из-за проблем с двигателем

Целью миссии является отправка людей на Луну к 2025 году. Массивная ракета будет нести капсулу «Орион» с экипажем. Сегодня должен был пройти испытательный запуск. Его главной задачей было — в непилотируемом режиме вывести Orion, на борту которого пока не будет людей, на окололунную орбиту.

К сожалению, обратный отсчёт до запуска остановили из-за утечки топлива. Отмечается, что возникла в том же месте, что и во время генеральной репетиции.

Следующая попытка запланирована на пятницу, 2 сентября. Если этот запуск будет успешным, миссия продлится 39 дней, а 11 октября «Орион» приземлится в океане.