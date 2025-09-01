США отозвали лицензии Samsung и SK Hynix на поставку оборудования в Китай

Опубликовано 01 сентября 2025, 14:151 мин.
США отозвали лицензии Samsung и SK Hynix на поставку оборудования в КитайНовые ограничения
Торговое противостояние США и Китая вновь ударило по мировой полупроводниковой отрасли. Под новые ограничения попали южнокорейские гиганты Samsung и SK Hynix. Министерство торговли США решило отозвать лицензии, позволявшие компаниям ввозить американское оборудование для своих заводов в Китае.
Ограничения вступят в силу через 120 дней. Предприятия продолжат работать, но расширять и модернизировать их с помощью техники из США больше не получится.
Особенно это ударит по производству флеш-памяти Samsung в городе Сиань — здесь выпускается около 40% всей продукции компании. Для SK Hynix под угрозой остаётся выпуск оперативной памяти DRAM. В Китае обе компании производят в основном менее современные чипы, а новейшие разработки оставляют для Южной Кореи и США.
Вашингтон объясняет решение вопросами национальной безопасности: цель — замедлить развитие китайской полупроводниковой индустрии и не допустить использования передовых технологий в военной сфере.
Южнокорейское правительство уже ведёт переговоры о смягчении ограничений.