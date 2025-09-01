США отозвали лицензии Samsung и SK Hynix на поставку оборудования в Китай

Ограничения вступят в силу через 120 дней. Предприятия продолжат работать, но расширять и модернизировать их с помощью техники из США больше не получится.

Особенно это ударит по производству флеш-памяти Samsung в городе Сиань — здесь выпускается около 40% всей продукции компании. Для SK Hynix под угрозой остаётся выпуск оперативной памяти DRAM. В Китае обе компании производят в основном менее современные чипы, а новейшие разработки оставляют для Южной Кореи и США.

Вашингтон объясняет решение вопросами национальной безопасности: цель — замедлить развитие китайской полупроводниковой индустрии и не допустить использования передовых технологий в военной сфере.

Южнокорейское правительство уже ведёт переговоры о смягчении ограничений.