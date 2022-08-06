США отозвали новейшие истребители F-35 на проверку из-за риска брака сидений-катапульт

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США отозвали новейшие истребители F-35 на проверку из-за риска брака сидений-катапультНо уже вернули
Американские военные сообщили, что истребители F-35 Joint Strike Fighters возвращаются к полётам после того, как их отозвали из-за опасений по поводу потенциально неисправных сидений-катапульт. Не сообщается однако, была всё-таки обнаружена проблема или нет.
Ответа на вопрос, сколько военных самолётов имеют неработающие кресла-катапульты, нет, как пишет Defense News. Дефект может быть в части сиденья, называемой картриджем, который содержит магниевый порошок, воспламеняющийся, чтобы выбить лётчика из кабины в случае опасности.
19 июля Пентагон приказал проверить все катапультные кресла в течение 90 дней. Это произошло через три месяца после того, как был обнаружен первый неисправный картридж. Военные отмечают, что дефект затрагивает только самолёты с деталями из определённых производственных партий, но отказываются сообщать о количестве. Теперь же представитель ВМС США заявил, что все потенциально затронутые F-35C возвращены в рабочее состояние.