США отозвали новейшие истребители F-35 на проверку из-за риска брака сидений-катапульт

Ответа на вопрос, сколько военных самолётов имеют неработающие кресла-катапульты, нет, как пишет Defense News. Дефект может быть в части сиденья, называемой картриджем, который содержит магниевый порошок, воспламеняющийся, чтобы выбить лётчика из кабины в случае опасности.

19 июля Пентагон приказал проверить все катапультные кресла в течение 90 дней. Это произошло через три месяца после того, как был обнаружен первый неисправный картридж. Военные отмечают, что дефект затрагивает только самолёты с деталями из определённых производственных партий, но отказываются сообщать о количестве. Теперь же представитель ВМС США заявил, что все потенциально затронутые F-35C возвращены в рабочее состояние.