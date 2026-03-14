США отозвали проект правила о глобальных разрешениях на экспорт ИИ-чипов

Опубликовано 14 марта 2026, 15:34
США отозвали проект правила о глобальных разрешениях на экспорт ИИ-чиповДокумент предполагал контроль поставок Nvidia и AMD
Министерство торговли США отказалось от проекта правила, которое предусматривало ограничение экспорта чипов для искусственного интеллекта (ИИ) без специального разрешения американских властей. Информация об отзыве документа появилась на сайте Административно-бюджетного управления.
Проект предполагал, что поставки ИИ-чипов компаний Nvidia и AMD будут проверяться в индивидуальном порядке. Решение о выдаче лицензии должно было зависеть от соглашений между правительствами и от объема вычислительных мощностей, который запрашивает конечный пользователь.
Межведомственная проверка инициативы завершилась, после чего документ сняли с рассмотрения. Ранее сообщалось, что предложенные меры могли стать частью новой стратегии США по контролю мирового экспорта технологий для искусственного интеллекта.