Наука и технологии
Опубликовано 14 марта 2026, 15:34
1 мин.

США отозвали проект правила о глобальных разрешениях на экспорт ИИ-чипов

Документ предполагал контроль поставок Nvidia и AMD
Министерство торговли США отказалось от проекта правила, которое предусматривало ограничение экспорта чипов для искусственного интеллекта (ИИ) без специального разрешения американских властей. Информация об отзыве документа появилась на сайте Административно-бюджетного управления.
© Ferra.ru

Проект предполагал, что поставки ИИ-чипов компаний Nvidia и AMD будут проверяться в индивидуальном порядке. Решение о выдаче лицензии должно было зависеть от соглашений между правительствами и от объема вычислительных мощностей, который запрашивает конечный пользователь.

Межведомственная проверка инициативы завершилась, после чего документ сняли с рассмотрения. Ранее сообщалось, что предложенные меры могли стать частью новой стратегии США по контролю мирового экспорта технологий для искусственного интеллекта.