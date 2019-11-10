США отправили на Аляску загадочную боевую машину

Скорее всего, машина прибудет в Центр испытаний в Форт-Грили. В нём, благодаря условиям окружающей среды, можно испытывать военную технику на способность к работе при низких температурах.

В частности, испытаниям подвергнут корпус. А в нём, как пишут журналисты, использовались особые технологии сварки. Также есть информация, что корпус выполнен на основе ультралёгкого и сверхпрочного сплава алюминия.

Некоторые эксперты предполагают, что на снимке запечатлена перспективная боевая платформа с реализованными технологиями корпорации Concurrent Technologies (CT). Эта корпорация в 2017 году получила контракт от Центра исследований бронетанковой и автомобильной техники. Есть данные, что CT создаёт корпус боевой машины NGCV, которая заменит американские «Брэдли».