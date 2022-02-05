США отправили роботов-собак на патрулирование вдоль границы

Роботизированные собаки претендуют на роль наблюдателей. Сообщается, что испытания прошли «успешно».

В Министерстве внутренней безопасности США пояснили, что южная граница может быть пустынным местом для людей, и именно здесь пригодятся роботы-собаки. По имеющимся данным, робопёс производится компанией Ghost Robotics, которая конкурирует с Boston Dynamics. В высоту он достигает 76 сантиметров и может проехать более 12 километров за три часа без подзарядки.

Роботизированная собака может перемещаться автономно или под управлением оператора. На неё также можно установить тепловизионные камеры и камеры ночного видения.