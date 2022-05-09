США отправили Украине оборудование для создания радиоэлектронных помех

Недавно Министерство обороны США заявило, что пакет на 150 миллионов долларов, предназначенный для Восточной Европы, включает в себя оборудование для создания помех, а также 25 000 артиллерийских снарядов, радарные системы и другое полевое оборудование и запасные части.

В ведомстве не предоставили конкретных подробностей о комплекте РЭБ. Джон Кёрби, пресс-секретарь Пентагона, заявил, что в этом пакете оборудование «адаптирован для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней битве, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке Украины».

С 2014 года США предоставили Украине помощь в области обороны на сумму более 6,5 миллиардов долларов, из которых почти 4 миллиарда долларов передали с февраля 2022 года.