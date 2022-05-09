США отправили Украине оборудование для создания радиоэлектронных помех

Сегодня в 17:10
1 мин.
США отправили Украине оборудование для создания радиоэлектронных помехСтрана продолжает значительно помогать Киеву
СМИ сообщили, что США отправляют Украине оборудование для радиоэлектронного подавления.
Недавно Министерство обороны США заявило, что пакет на 150 миллионов долларов, предназначенный для Восточной Европы, включает в себя оборудование для создания помех, а также 25 000 артиллерийских снарядов, радарные системы и другое полевое оборудование и запасные части.
В ведомстве не предоставили конкретных подробностей о комплекте РЭБ. Джон Кёрби, пресс-секретарь Пентагона, заявил, что в этом пакете оборудование «адаптирован для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней битве, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке Украины».
С 2014 года США предоставили Украине помощь в области обороны на сумму более 6,5 миллиардов долларов, из которых почти 4 миллиарда долларов передали с февраля 2022 года.