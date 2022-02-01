США отправили в Европу редкий военный самолёт

Отмечается, что самолёт уже приземлился на территории Великобритании. В основном WC-135 Constant Phoenix дислоцируется в районе Корейского полуострова. Однако иногда перебрасывается в другие места. В последний раз такой самолёт был в Великобритании в августе 2021 года.

Цели, ради которых WC-135 Constant Phoenix прибыли в страну, неизвестны.

«Российская газета» уточняет, что WC-135 Constant Phoenix — самолёт специального назначения Военно-воздушных сил (ВВС) США. Он был разработан американской фирмой Boeing на базе транспортного самолёта C-135. Самолёт может обнаруживать и идентифицировать загрязнения, вызванные испытаниями ядерного оружия. В настоящее время используется единственный WC-135W (бортовой номер 61-2667).