США отправили в Европу редкий военный самолёт

Наука и технологии
Сегодня в 19:51
1 мин.
США отправили в Европу редкий военный самолётОн предназначен для мониторинга радиоактивного заражения
СМИ сообщили, что США перебросили в Европу редкий самолёт мониторинга радиоактивного заражения WC-135 Constant Phoenix.
Отмечается, что самолёт уже приземлился на территории Великобритании. В основном WC-135 Constant Phoenix дислоцируется в районе Корейского полуострова. Однако иногда перебрасывается в другие места. В последний раз такой самолёт был в Великобритании в августе 2021 года.
Цели, ради которых WC-135 Constant Phoenix прибыли в страну, неизвестны.
«Российская газета» уточняет, что WC-135 Constant Phoenix — самолёт специального назначения Военно-воздушных сил (ВВС) США. Он был разработан американской фирмой Boeing на базе транспортного самолёта C-135. Самолёт может обнаруживать и идентифицировать загрязнения, вызванные испытаниями ядерного оружия. В настоящее время используется единственный WC-135W (бортовой номер 61-2667).
Источник: Российская газета