США отправят Украине ракеты HAWK, списанные Тайванем

США отправят Украине ракеты HAWK, списанные ТайванемПеред этим их выкупят
США планируют выкупить списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности MIM-23 I-HAWK и передать их Украине, говорится в статье China Times.
Источник: Ferra.ru
Так, США планируют выкупить списанные ракеты HAWK, которые они ранее продали Тайваню, и перенаправить их на Украину, говорится в статье. По данным журналистов, соглашение об этом было достигнуто между США и Тайванем в прошлом году.
Ракетные комплексы HAWK первоначально были поставлены Тайваню в рамках программы военной помощи США и находились на вооружении с 1960 года. Однако в конце июня 2023 года они были официально сняты с вооружения.
Следует отметить, что все зенитно-ракетные комплексы Тайваня перед снятием с вооружения были модернизированы до уровня PIP Phase III. Наблюдатели отмечают, что Тайвань располагает «несколькими сотнями» ракет этой системы.