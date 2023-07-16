США отправят Украине ракеты HAWK, списанные Тайванем

Так, США планируют выкупить списанные ракеты HAWK, которые они ранее продали Тайваню, и перенаправить их на Украину, говорится в статье. По данным журналистов, соглашение об этом было достигнуто между США и Тайванем в прошлом году.

Ракетные комплексы HAWK первоначально были поставлены Тайваню в рамках программы военной помощи США и находились на вооружении с 1960 года. Однако в конце июня 2023 года они были официально сняты с вооружения.

Следует отметить, что все зенитно-ракетные комплексы Тайваня перед снятием с вооружения были модернизированы до уровня PIP Phase III. Наблюдатели отмечают, что Тайвань располагает «несколькими сотнями» ракет этой системы.