США отработали нанесение ядерного удара по России

По словам представителя Пентагона, на учениях симулировали нанесение ответного ядерного удара после применения Россией ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. В учениях участвовали министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Целью была отработка процесса принятия решений в случае ядерного кризиса.

В России уже прокомментировали новость. Заместитель министра иностранных дел страны заявил, что Москва осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории России.