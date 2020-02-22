Наука и технологии
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США отработали нанесение ядерного удара по России
Россия это уже прокомментировала
Представитель Пентагон рассказал журналистам о проведении очередных военных учений. На этот раз они вызвали неоднозначную реакцию на международной арене: дело в том, что США отработали нанесение ядерного удара по России.
По словам представителя Пентагона, на учениях симулировали нанесение ответного ядерного удара после применения Россией ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. В учениях участвовали министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Целью была отработка процесса принятия решений в случае ядерного кризиса.
В России уже прокомментировали новость. Заместитель министра иностранных дел страны заявил, что Москва осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории России.