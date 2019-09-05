США отработают методы уничтожения С-300

Сообщивший об этом портал The Drive ссылается на официальное заявление командования ВВС США. В нём говорится, что «суррогаты» необходимы для проведения реалистичных тренировок с лётными экипажами.

Проблема в том, что такие «копии» имитируют не только внешний вид, но и радиолокационное оборудование.

Журналисты напоминают, что у ВВС США уже есть настоящие С-300, но использовать их на тренировках нецелесообразно. Поэтому помогать пилотам отрабатывать поиск систем, похожих на российский ЗРК, будут специально построенные «суррогаты».

Фото: «Российская газета»