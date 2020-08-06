США отрежут Китаю доступ к подводным интернет-кабелям

Цель Clean Network — избавиться от китайского сетевого оборудования из инфраструктуры США и стран-союзников. Программа теперь будет распространяться на операторов связи, магазины приложений, программное обеспечение, облачную структуру и подводные кабели.

По новой программе, США не допустит, чтобы к телекоммуникационным сетям США были подключены ненадёжные операторы сотовой связи КНР. Также США приложат усилия, чтобы из магазинов мобильных приложений исчезли небезопасные китайские приложения. Кроме того, будет блокироваться возможность китайских компаний предустанавливать «доверенные» приложения.

По четвёртой инициативе хранение и обработка личных данных американцев не должны производиться в облачных системах, доступных иностранным противникам США.

Пятая инициатива отрежет Китаю доступ к подводным интернет-кабелям. США не позволят стране использовать их для сбора разведывательной информации.