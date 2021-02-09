США ответят на залповый пуск российской «Булавы»

Как пишут СМИ, это будет не учебно-тренировочный пуск, а демонстрационно-показательный. Сообщается, что американцы испытают ракеты Trident II D5, которая оснащена новой системой наведения Mk 6. Она более точная, чем предыдущие.

В США некоторые районы Атлантики уже объявили небезопасными для плавания с 9 по 14 февраля. В частности, это касается районов вблизи побережья Флориды. Цель для МБР будет находиться на вулканическом острове, который входит в состав британской заморской территории.

Напомним, залповый пуск «Булавы» проводили с борта российской атомной подлодки «Владимир Мономах».