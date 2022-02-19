США перебросила истребители F-35 в Германию для усиления НАТО

Самолеты F-35 прибыли на авиабазу Шпангдалем на западе Германии в среду. Согласно пресс-релизу, самолеты “повысят готовность, укрепят позицию коллективной обороны НАТО и еще больше расширят возможности воздушной интеграции со странами-союзниками и партнерами”.

ВВС также перебросили восемь самолетов F-15E в Ласк, Польша, и шесть KC-135 Stratotanker на авиабазу Рамштайн в Германии.

Хотя Пентагон и НАТО четко заявили, что нет никаких планов и намерений атаковать или бросать вызов российским силам, присутствие F-35 на расстоянии удара, вероятно, существенно меняет динамику сил и стратегические расчеты, считают Западные издания.