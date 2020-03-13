США перебросили в Англию бомбардировщики, способные нести ядерное оружие

Как сообщает «Интерфакс», в четверг на передовой базе Фэрфорд в Англии совершили посадку три стратегических стелс-бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США B-2 Spirit.

Один из аппаратов с позывным MISTY11 прибыл в Британию с авиабазы стратегической авиации ВВС США в штате Миссури. Другие два бомбардировщика с позывными MISTY12 и 13 были переведены с авиабазы Лажеш на Азорских островах в Восточной Атлантике.

Ранее СМИ писали, что беспилотные аппараты B-2 Spirit будут направлены из США в Европу для проведения тренировочных полётов на данном театре военных действий.