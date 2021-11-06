США передадут Саудовской Аравии ракеты для поражения целей вне прямой видимости

Наука и технологии
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США передадут Саудовской Аравии ракеты для поражения целей вне прямой видимости280 штук
Госдепартамент США согласился на поставку авиационных ракет Саудовской Аравии. Всего национальные военно-воздушные силы получат 280 штук AIM-120C. Стоимость контракта составила $650 млн.
AIM-120C — это ракеты средней дальности класса «воздух-воздух». Они предназначены для поражения целей вне зоны прямой видимости. Саудовская Аравия запросила ракеты у США, но Вашингтон долго откладывал сделку.
Сделка были в итоге одобрена из-за эскалации насилия со стороны повстанцев-хуситов, связанных с Ираном.
Новыми ракетами вооружат саудовские истребители Eurofighter Typhoon, F-15C/D, F-15 и F-I5SA. Отмечается, что AIM-120C эффективны против применяемых повстанцами беспилотников. В Госдепе подчеркнули, что сделка «полностью соответствует обещанию Госдепартамента вести дипломатическую работу для прекращения конфликта в Йемене, одновременно обеспечивая Саудовскую Аравию средствами защиты от поддерживаемых Ираном хуситских авиаударов».
Источник: Военное обозрение