США передадут Саудовской Аравии ракеты для поражения целей вне прямой видимости

AIM-120C — это ракеты средней дальности класса «воздух-воздух». Они предназначены для поражения целей вне зоны прямой видимости. Саудовская Аравия запросила ракеты у США, но Вашингтон долго откладывал сделку.

Сделка были в итоге одобрена из-за эскалации насилия со стороны повстанцев-хуситов, связанных с Ираном.

Новыми ракетами вооружат саудовские истребители Eurofighter Typhoon, F-15C/D, F-15 и F-I5SA. Отмечается, что AIM-120C эффективны против применяемых повстанцами беспилотников. В Госдепе подчеркнули, что сделка «полностью соответствует обещанию Госдепартамента вести дипломатическую работу для прекращения конфликта в Йемене, одновременно обеспечивая Саудовскую Аравию средствами защиты от поддерживаемых Ираном хуситских авиаударов».