США передадут Украине противокорабельные ракеты для защиты от России

Данное предложение включено в недавний законопроект председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей. Если Конгресс США его примет, то в его рамках Киеву будут переданы соответствующие системы вооружения на сумму в $300 миллионов.

Создатель законопроекта также просит Белый дом определиться с тем, является ли Украина главным союзником США. Помимо этого он призывает американские власти осудить задержание Россией двадцати четырёх украинских моряков и потребовать у Москвы выполнения Минских соглашений. Наряду с вооружением США поможет Украине разработать систему противодействия российским кибератакам.

Стоит отметить, что в марте Администрация Президента Дональда Трампа одобрила продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок на сумму $47 миллионов.