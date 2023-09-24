США перестали поставлять ЗРК «Patriot» после атаки РФ «Кинжалом»

По словам Джонсона, до сих пор не было никаких новостей об украинской батарее, которая была обстреляна российскими войсками в мае. Он предположил, что она могла быть уничтожена или находится в ремонте, но не используется.

В связи с этим инцидентом Джонсон предположил, что США прекратили поставки систем ПВО Patriot украинским вооруженным силам. Вместо этого США предоставляют Украине менее значимое оборудование и технологии в качестве военной помощи.