США перестали поставлять ЗРК «Patriot» после атаки РФ «Кинжалом»Информация о подбитой технике не раскрывается
По имеющимся данным, США прекратили поставки систем противоракетной обороны Patriot на Украину после того, как российские войска нанесли удар по украинской батарее в Киеве российской ракетой «Кинжал», пишет Лента.ру. Ларри Джонсон, бывший агент ЦРУ, поделился этой информацией в беседе с журналистом Стивеном Гарднером на канале YouTube.
По словам Джонсона, до сих пор не было никаких новостей об украинской батарее, которая была обстреляна российскими войсками в мае. Он предположил, что она могла быть уничтожена или находится в ремонте, но не используется.
В связи с этим инцидентом Джонсон предположил, что США прекратили поставки систем ПВО Patriot украинским вооруженным силам. Вместо этого США предоставляют Украине менее значимое оборудование и технологии в качестве военной помощи.