США перевооружат свои крупнейшие самолёты ради преимущества над Китаем

Более 60 лет, отмечает Insider, разные версии AC-130 применялись для обеспечения защиты обычных войск и войск специального назначения. Самая последняя версия этого самолёта - AC-130J Ghostrider - оснащена 30-мм и 105-мм пушками, ракетами Hellfire и Griffin, «умными» боеприпасами. В то же время такой самолёт передвигается довольно медленно и уязвим для зенитной артиллерии. По этой причине он ранее использовался почти всегда только в тёмное время суток. Командование специальных операций США (SOCOM) собирается создать оружие, которое позволит AC-130 вести огонь с больших расстояний и одновременно оставаться вне зоны досягаемости врага.

Известно, что для этого понадобится крылатая ракета. Дальность её полета должна составлять не менее 230 миль (370 км), максимум - 460 миль (740 км), масса боеголовки - не менее 13 фунтов (6 кг), но максимально - до 37 фунтов (17 кг). Кроме этого, Командование собирается оснастить эти ракеты электронными системами, позволяющими находить уже атакованные объекты.