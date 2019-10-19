США перевозят по стране военный лазер высокой мощности

Об этом сообщает издание The War Zone. Журналисты заметили перевозку груза, которую выполняла американская военно-промышленная компания Northrop Grumman. Объект перевозили из небольшого морского порта в Редондо-Бич в Сан-Диего.

По предположениям журналистов, в качестве груза выступала лазерная система высокой мощности, которую создали в рамках программы SSL-TM.

По соответствующему контракту должны были разработать лазерную установку корабельного базирования с мощностью луча до 150 кВт. Эта система предназначается для противодействия небольшим катерам и беспилотникам.

Ранее сообщалось, что лазер хотят установить на новый десантный транспортный корабль-док USS Portland (LPD-27). Произойти это должно было в четвёртом квартале 2019 финансового года в Сан-Диего. Поэтому журналисты и пришли к указанным выше выводам.