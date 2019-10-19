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США перевозят по стране военный лазер высокой мощности

Установят его на корабль
Журналисты заметили перемещение таинственного груза по территории США. Расследование показало, что перевозили некую лазерную систему высокой мощности.

Об этом сообщает издание The War Zone. Журналисты заметили перевозку груза, которую выполняла американская военно-промышленная компания Northrop Grumman. Объект перевозили из небольшого морского порта в Редондо-Бич в Сан-Диего.

По предположениям журналистов, в качестве груза выступала лазерная система высокой мощности, которую создали в рамках программы SSL-TM.

По соответствующему контракту должны были разработать лазерную установку корабельного базирования с мощностью луча до 150 кВт. Эта система предназначается для противодействия небольшим катерам и беспилотникам.

Ранее сообщалось, что лазер хотят установить на новый десантный транспортный корабль-док USS Portland (LPD-27). Произойти это должно было в четвёртом квартале 2019 финансового года в Сан-Диего. Поэтому журналисты и пришли к указанным выше выводам.

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