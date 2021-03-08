Наука и технологии
Сегодня в 12:57
США подготовили хакерские атаки против России
Это ответ на якобы российские кибератаки
Издание The New York Times сообщило, что в ближайшие недели США проведут хакерские атаки против России. Они будут «очевидными для российской разведки, вооружённых сил и президента Владимира Путина».
А вот для остального мира кибератаки, по плану, должны остаться незаметными, пишут журналисты. Помимо этого, США намерены ввести против России новые экономические санкции, однако подробности об этом неизвестны.
Всё это — ответ США на взлом системы Министерства финансов. В США полагают, что за этой кибератакой стоят хакеры, связанные с российской разведкой. Сообщается также, что США рассматривают возможность хакерских атак против Китая. В марте хакерская группировка Hafnium, связанная с китайскими властями, атаковала почтовые сервисы Microsoft.