США подготовили хакерские атаки против России

А вот для остального мира кибератаки, по плану, должны остаться незаметными, пишут журналисты. Помимо этого, США намерены ввести против России новые экономические санкции, однако подробности об этом неизвестны.

Всё это — ответ США на взлом системы Министерства финансов. В США полагают, что за этой кибератакой стоят хакеры, связанные с российской разведкой. Сообщается также, что США рассматривают возможность хакерских атак против Китая. В марте хакерская группировка Hafnium, связанная с китайскими властями, атаковала почтовые сервисы Microsoft.