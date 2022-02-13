США подготовились ко взлому своих компьютерных сетей «российскими хакерами»

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США считает, что конфликт с Россией может привести к кибератакам. Специалисты отметили широкую уязвимость многих компьютерных сетей США для хакеров и предупредили, что «каждая организация в Соединённых Штатах подвержена риску взлома, который может нарушить работу основных служб».

Отмечается, что нет известных случаев, когда российские хакеры, контролируемые государством, успешно применяли бы вредоносные программы против энергосистемы Америки. Однако в США всё равно испытывают беспокойство и обучают специалистов методам защиты от возможных опасных хакерских атак.