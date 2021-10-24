США показали своё гиперзвуковое оружие наземного базирования

Lockheed Martin работает над проектом вместе с Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA). Наземный комплекс должен будет содержать гиперзвуковой планирующий блок. Его будут использовать Сухопутные войска (Армия США).

Первоначально по проекту дальность комплекса должна была составить 500 километров, чтобы он не попадал под действие Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности. Однако США вышли из ДРСМД, поэтому дальность может быть увеличена.