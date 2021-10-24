США показали своё гиперзвуковое оружие наземного базирования

США показали своё гиперзвуковое оружие наземного базирования3D-модель
Lockheed Martin работает над проектом вместе с Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA). Наземный комплекс должен будет содержать гиперзвуковой планирующий блок. Его будут использовать Сухопутные войска (Армия США).
Первоначально по проекту дальность комплекса должна была составить 500 километров, чтобы он не попадал под действие Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности. Однако США вышли из ДРСМД, поэтому дальность может быть увеличена.
Известно, что OpFires будет размещаться на пятиосном многоцелевом шасси PLS. У комплекса будет пусковая установка с тремя ракетами с гиперзвуковых планирующим блоком.
Первый опытный образец OpFires должен будет появиться в 2022 году. На вооружение США примет его к концу 20-х годов, если всё пройдёт по плану.