США получили от России технологии для разработки ударного вертолёта

Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на The Aviationist, США были переданы советские технологии. Исполнительный директор американского предприятия-разработчика вертолёта AVX рассказал, что русские были удивительно открыты в своих технологиях. Они летали на вертолётах, построенных по соосной схеме, в течение многих лет.

По словам директора, русские специалисты представляли технические документы на различных совещаниях. Они разработали критерий разноса между винтами, который оказался рабочим.

Отмечается, что инженерные решения, которые русские использовали в конструкции вертолётов Ка-50 и Ка-52, позволили американцам улучшить характеристики своего аппарата.