Наука и технологии
Вчера 18:20
США получили от России технологии для разработки ударного вертолёта
От специалистов «Камова»
СМИ рассказали, что США получили от России технологии для разработки ударного вертолёта Compound Coaxial Helicopter (CCH). Американцам их предоставили специалисты российского конструкторского бюро «Камов».
Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на The Aviationist, США были переданы советские технологии. Исполнительный директор американского предприятия-разработчика вертолёта AVX рассказал, что русские были удивительно открыты в своих технологиях. Они летали на вертолётах, построенных по соосной схеме, в течение многих лет.
По словам директора, русские специалисты представляли технические документы на различных совещаниях. Они разработали критерий разноса между винтами, который оказался рабочим.
Отмечается, что инженерные решения, которые русские использовали в конструкции вертолётов Ка-50 и Ка-52, позволили американцам улучшить характеристики своего аппарата.