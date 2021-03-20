США получили первые пусковые установки гиперзвуковой ракеты

Всего военным были переданы два пусковых контейнера для учебных целей, пишет «Военное обозрение». С их помощью американцы будут осваивать новое оружие. Первую батарею установок армия получит в 2023 году. В её состав должны будут входить четыре пусковые установки и одна машина управления огнём.

Сообщается, что США хотят развернуть комплексы LRHW в Европе для сдерживания России и в Азии для сдерживания Китая.

Сама LRHW — это универсальная твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. Оснащена управляемой манёвренной гиперзвуковой боеголовкой Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). отмечается, что скорость оружия превышает 5 Мах.