Наука и технологии
Сегодня в 13:45
США получили первые пусковые установки гиперзвуковой ракеты
Будут с ними тренироваться
Армия США получила первые пусковые установки гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Военные начинают тренировки с ними.
Всего военным были переданы два пусковых контейнера для учебных целей, пишет «Военное обозрение». С их помощью американцы будут осваивать новое оружие. Первую батарею установок армия получит в 2023 году. В её состав должны будут входить четыре пусковые установки и одна машина управления огнём.
Сообщается, что США хотят развернуть комплексы LRHW в Европе для сдерживания России и в Азии для сдерживания Китая.
Сама LRHW — это универсальная твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. Оснащена управляемой манёвренной гиперзвуковой боеголовкой Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). отмечается, что скорость оружия превышает 5 Мах.