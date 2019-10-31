США получит российские вертолёты для запугивания военных во время учений

Об этом сообщается в заявке на тендер, опубликованной на сайте Federal Business Opportunity. Подрядчик должен будет предоставить ВВС США как минимум два российских вертолёта и опытных пилотов-инструкторов, которые обучат управлению машиной и обеспечат техническую поддержку.

Учения должны пройти с 18 по 20 ноября на авиабазе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона.

В заявке указано, что Ми-24 будут «формировать реалистичное представление об угрозе» во время боевых тренировок «по противодействию авиационной поддержке противника».

Отметим, что военные США не в первый раз пытаются получить российские вертолёты.