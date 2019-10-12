США помирятся с Китаем, но Huawei не простят

Вчера президент США сообщил, что Вашингтон и Пекин достигли «значительной первой фазы» торговой сделки. Однако на ситуацию с Huawei это никак не влияет. «В этой сделке мы не затрагиваем конкретно Huawei, это не являются частью соглашения. Это отдельный процесс», — объяснил торговый представитель США.

Процесс заключения сделки потребует от Китая внесения «структурных изменений» в проверку импорта продовольствия и утверждения новых генетически модифицированных продуктов. Это нужно, чтобы увеличить поток сельскохозяйственной продукции США в страну.

Напомним, в мае американское министерство торговли внесло Huawei в «чёрный список», запретив сотрудничать с местными компаниями. Недавно стало известно, что некоторые корпорации США получат лицензии на поставку китайскому производителю смартфонов «нечувствительных товаров».