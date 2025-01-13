Опубликовано 13 января 2025, 15:451 мин.
США понадобятся десятилетия усилий на создание системы ПВО против «Орешника»Удастся ли, покажет время
Соединенным Штатам потребуется не менее 50 лет, чтобы создать систему противоракетной обороны, способную противостоять российской ракете «Орешник», пишет Лента.ру. Олег Глазунов, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, заявил, что американская система ПВО устарела и не может справиться с современными ракетами, включая «Орешник». Он подчеркнул, что Россия опережает США в технологиях противоракетной и противовоздушной обороны примерно на 50 лет.
Бывший советник по национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер также выразил обеспокоенность, предположив, что даже разработка защиты от «Орешника» может занять не менее 15 лет. По словам Макмастера, Запад в настоящее время не имеет эффективной защиты от этой передовой ракеты, основываясь на технических оценках и использовании ракеты в недавнем ударе по заводу в Днепропетровской области Украины.