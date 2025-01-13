США понадобятся десятилетия усилий на создание системы ПВО против «Орешника»

Бывший советник по национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер также выразил обеспокоенность, предположив, что даже разработка защиты от «Орешника» может занять не менее 15 лет. По словам Макмастера, Запад в настоящее время не имеет эффективной защиты от этой передовой ракеты, основываясь на технических оценках и использовании ракеты в недавнем ударе по заводу в Днепропетровской области Украины.