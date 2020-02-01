США пообещали нарастить производство новейших истребителей

Для сравнения: в прошлом году Lockheed Martin поставила 134 таких истребителя. В этом году компания намерена выпустить 140 F-35, в 2021 и 2022 — по 165 самолётов, в 2023 — 170, а в 2024 — 175-180. Стоит отметить, что общее количество произведённых F-35 Lightning II к концу 2019 года составило 491.

Кроме того, Lockheed Martin хочет снизить эксплуатационные расходы на истребители в 2025 году. Сейчас они равны $35 000 в час. Сократить намерены для $25 000 в час. В корпорации надеются, что удастся выиграть тендеры на поставки самолётов Финляндии, Швейцарии и Канаде.

Отметим, что в России истребителем пятого поколения является Су-57. Ранее сообщалось, что в 2019 году планировалось закупить 76 таких самолётов для нужд Воздушно-космических сил (ВКС) России.