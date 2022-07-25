США пообещали $15 млн за информацию о российской хакерской группе

Conti подозревают во взломе сотен организаций, в том числе государственных. Государственный департамент США также предложил награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию о любом, кто вступил в сговор с коллективом российских и украинских хакеров.

Правоохранители трёх стран — Ирландии, Великобритании и США — ведут расследование в отношении хакерской группировки. Утверждается, что она базируется в Санкт-Петербурге.