США пообещали $15 млн за информацию о российской хакерской группе

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США пообещали $15 млн за информацию о российской хакерской группеКоторая поможет её арестовать
Власти США предложили вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту членов хакерской группы Conti. Её связывают с россиянами.
Conti подозревают во взломе сотен организаций, в том числе государственных. Государственный департамент США также предложил награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию о любом, кто вступил в сговор с коллективом российских и украинских хакеров.
Правоохранители трёх стран — Ирландии, Великобритании и США — ведут расследование в отношении хакерской группировки. Утверждается, что она базируется в Санкт-Петербурге.