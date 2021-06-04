Стало известно, что ВВС США в июле попытаются запустить ракету ещё раз. Подробности об оружии засекречены. Пока ясно лишь то, что ракета получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок.

На испытаниях в апреле первая ступень ракеты должна была стартовать с узла подвески бомбардировщика B-52, запустить твердотопливный двигатель, разогнаться до рабочей скорости и сымитировать отделение планирующего боевого блока, пишет «N+1». Однако ракета не стартовала в назначенное время. Что стало причиной неудачи, неизвестно. Сообщается, что проблема была решена, и к следующим испытаниям всё готова.