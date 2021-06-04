Наука и технологии
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США попробуют ещё раз запустить гиперзвуковую ракету после провальных ученийСделают это в июле
В апреле Военно-воздушные силы (ВВС) США провели неудачную попытку запустить гиперзвуковую аэробаллистическую ракету AGM-183A ARRW. На этом военные не остановятся.
Стало известно, что ВВС США в июле попытаются запустить ракету ещё раз. Подробности об оружии засекречены. Пока ясно лишь то, что ракета получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок.
На испытаниях в апреле первая ступень ракеты должна была стартовать с узла подвески бомбардировщика B-52, запустить твердотопливный двигатель, разогнаться до рабочей скорости и сымитировать отделение планирующего боевого блока, пишет «N+1». Однако ракета не стартовала в назначенное время. Что стало причиной неудачи, неизвестно. Сообщается, что проблема была решена, и к следующим испытаниям всё готова.