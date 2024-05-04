США попросили Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием

Официальный представитель Госдепартамента по контролю над вооружениями Пол Дин подчеркнул «четкую и твердую приверженность» США, Франции и Великобритании сохранению «человеческого контроля» над решениями о запуске ядерного оружия. «Мы будем рады аналогичному заявлению со стороны Китая и Российской Федерации», — сказал Дин.

Китайские военные пока не ответили на запрос США. Однако вопрос о роли ИИ в контроле над ядерным оружием возник во время недавних переговоров между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван И.

Обе стороны договорились обсудить риски ИИ и меры безопасности на предстоящих двусторонних переговорах.