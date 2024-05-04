США попросили Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружием

Опубликовано 04 мая 2024, 14:22
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США попросили Китай и Россию не давать ИИ контроль над ядерным оружиемРастущая проблема
США призвали Китай и Россию присоединиться к международному обязательству: обеспечить, чтобы последнее слово при развертывании ядерного оружия оставалось за человеком, а не за искусственным интеллектом (ИИ), пишет Reuters.
Официальный представитель Госдепартамента по контролю над вооружениями Пол Дин подчеркнул «четкую и твердую приверженность» США, Франции и Великобритании сохранению «человеческого контроля» над решениями о запуске ядерного оружия. «Мы будем рады аналогичному заявлению со стороны Китая и Российской Федерации», — сказал Дин.
Китайские военные пока не ответили на запрос США. Однако вопрос о роли ИИ в контроле над ядерным оружием возник во время недавних переговоров между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван И.
Обе стороны договорились обсудить риски ИИ и меры безопасности на предстоящих двусторонних переговорах.