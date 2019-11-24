США попросили соцсети блокировать аккаунты чиновников стран с интернет-цензурой

«Это чрезвычайно лицемерный режим. Он отключает интернет, пока правительство продолжает использовать все аккаунты в соцсетях», — заявил спецпредставитель США по Ирану.

Именно поэтому он призвал руководство соцсетей заблокировать аккаунты верховного лидера (Али) Хаменеи, министра иностранных дел (Мохаммада Джавада) Зарифа и президента (Хасана) Рухани. В США считают, что эти лица не должны пользоваться Facebook, Instagram и Twitter до тех пор, пока «не восстановят интернет для своего народа».

В Госдепартаменте уверены, что доступ к сети власти Ирана отключили, чтобы скрыть последствия протестов, вызванных режимом.

Напомним, иранцы начали выходить на улицы из-за резкого повышения цен на бензин. США уже ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана.