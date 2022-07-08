США попросили японцев перестать добывать криптовалюту в России

Как выяснили журналисты, несколько японских криптовалютных бирж, которые всё ещё работают в России, получили запросы от американских дипломатов. Они просят японцев поддержать их усилия в изоляции России от остального мира после того, как российские власти ввели войска на территорию Украины.

Дипломаты попросили Токио обратить внимание на прекращение майнинга в Иркутской области. Этот регион считается привлекательным для добытчиков криптовалюты из-за дешёвой электроэнергии.

После запроса США Агентство финансовых услуг Японии (FSA) потребовало от криптобирж разорвать любые связи, которые они поддерживают с Россией.