США попросили японцев перестать добывать криптовалюту в России

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США попросили японцев перестать добывать криптовалюту в РоссииИ вообще разорвать любые связи со страной
США призывают Японию усилить давление на японские криптовалютные биржи и майнеров, чтобы они прекратили связи с Россией.
Как выяснили журналисты, несколько японских криптовалютных бирж, которые всё ещё работают в России, получили запросы от американских дипломатов. Они просят японцев поддержать их усилия в изоляции России от остального мира после того, как российские власти ввели войска на территорию Украины.
Дипломаты попросили Токио обратить внимание на прекращение майнинга в Иркутской области. Этот регион считается привлекательным для добытчиков криптовалюты из-за дешёвой электроэнергии.
После запроса США Агентство финансовых услуг Японии (FSA) потребовало от криптобирж разорвать любые связи, которые они поддерживают с Россией.