Наука и технологии
Опубликовано 14 декабря 2024, 22:21
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США попытаются заблокировать обходные пути получения Китаем ИИ-ускорителей

Примут дополнительные меры
США готовят новые ограничения, чтобы помешать Китаю косвенно получать передовые чипы искусственного интеллекта. Правила будут направлены на страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, откуда ускорители часто попадают в руки китайцев по неофициальным каналам.
США попытаются заблокировать обходные пути получения Китаем ИИ-ускорителей
© Ferra

Решение США принято на фоне опасений, что Китай якобы использует искусственный интеллект для усиления своего военного и шпионского потенциала. Предыдущие ограничения блокировали прямые продажи высокопроизводительных процессоров китайским компаниям. Теперь Вашингтон стремится ограничить экспорт чипов в центры обработки данных за пределами Китая, которые могут послужить обходным путем.

Американские чиновники уделяют особое внимание таким регионам, как Сингапур и ОАЭ, где фирмы, связанные с Китаем, якобы приобретают «санкционочку». Правила могут затронуть даже такие компании, как Nvidia.

Новые правила могут осложнить отношения США с такими ключевыми партнерами, как Малайзия и Саудовская Аравия, которые инвестируют в развитие ИИ. Кроме того, они рискуют расстроить страны, которые уже подвергают сомнению политику США на Ближнем Востоке, считают СМИ.

Источник:WSJ
Автор:Максим Многословный
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