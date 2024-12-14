США попытаются заблокировать обходные пути получения Китаем ИИ-ускорителей

Решение США принято на фоне опасений, что Китай якобы использует искусственный интеллект для усиления своего военного и шпионского потенциала. Предыдущие ограничения блокировали прямые продажи высокопроизводительных процессоров китайским компаниям. Теперь Вашингтон стремится ограничить экспорт чипов в центры обработки данных за пределами Китая, которые могут послужить обходным путем.

Американские чиновники уделяют особое внимание таким регионам, как Сингапур и ОАЭ, где фирмы, связанные с Китаем, якобы приобретают «санкционочку». Правила могут затронуть даже такие компании, как Nvidia.

Новые правила могут осложнить отношения США с такими ключевыми партнерами, как Малайзия и Саудовская Аравия, которые инвестируют в развитие ИИ. Кроме того, они рискуют расстроить страны, которые уже подвергают сомнению политику США на Ближнем Востоке, считают СМИ.