США посоветовали не угрожать российским подлодкам

Его слова приводит «Российская газета». Дисмьюкс отметил, что командование ВМС США вырабатывает способы борьбы с российскими подлодками на случай конфликта, руководствуясь опытом холодной войны. Но это неверный подход. Как пояснил ветеран, американцы рассчитывают, что российский флот нацелен на атакующие действия. Но Дисмьюкс считает, что основной задачей ВМФ России является оборона.

То есть российские атомные субмарины — это, в первую очередь, сила ядерного сдерживания. Любая угроза этой части флота будет провоцировать конфликт, который может закончиться катастрофой.

«Почти во всех мыслимых обстоятельствах Соединённым Штатам следует избегать угроз в отношении российских субмарин с баллистическими ракетами», — подытожил Дисмьюкс. Он отметил, что у США нет возможности для сопоставимого военного ответа.