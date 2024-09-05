Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2024, 01:30
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США посоветовали создавать подводные лодки, а не авианосцы

И в чем смысл
Военно-морской флот США переживает критический момент, когда ему приходится решать проблемы большого числа авианосцев и упущенного потенциала подводных лодок, пишет обозреватель National Interest.
США посоветовали создавать подводные лодки, а не авианосцы
© Ferra

На протяжении десятилетий военно-морская авиация занимала главенствующее положение у США, отодвигая на второй план вклад подводных лодок и другог надводного флота. Несмотря на то, что многие влиятельные в стране фигуры, включая адмиралов Арли Берк и Элмо Зумвальт, выступали за более «сбалансированный» подход, Конгресс США по-прежнему увлечен идеей суперавианосцев.

Для модернизации и укрепления оборонного потенциала ВМС должны сосредоточиться на расширении своего подводного флота, в частности на внедрении экономически эффективных подводных лодок с AIP, считает издание. Эти корабли обеспечивают скрытность и стратегические преимущества, «опровергая миф о неуязвимости авианосцев».

Конгресс, по мнению National Interest, должен принять меры, чтобы изменить приоритеты ВМС и создать «более универсальный и устойчивый» флот.