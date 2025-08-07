США поспешили установить ядерные реакторы на Луну до 2030 года

Согласно новой директиве, подписанной 31 июля, в NASA появится специальный куратор по ядерной энергетике. В течение полугода он должен выбрать две коммерческие компании для разработки реактора. Это решение связано с тем, что Китай и Россия уже несколько раз объявляли о планах совместно установить ядерный реактор на Луне к середине 2030-х годов. США опасаются, что конкуренты «могут первыми занять важную территорию» и «ограничить доступ другим странам».

NASA изучает ядерную энергетику для космоса с 2000 года и уже вложила в исследования около $ 200 млн. В отличие от солнечной энергии, ядерные реакторы могут работать круглосуточно — что особенно важно в условиях длительных лунных ночей или пыльных бурь на Марсе.