США поставили цель доминировать в технологиях над Россией

В целом, США намерены противостоять действиям России и Китая в области новых технологий. Американцы считают, что конкуренты и соперники страны вкладывают огромные ресурсы в эти сферы. По этой причине американское доминирование в науке и технологиях представляется особенно важным. Это значимо для экономической и национальной безопасности.

В США также отметили, что «не будут закрывать глаза на тактику таких стран, как Китай и Россия». Речь идёт о краже технологий и принуждении компаний к передаче интеллектуальной собственности.