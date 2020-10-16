Наука и технологии
Сегодня 15:44
США поставили цель доминировать в технологиях над Россией
И Китаем
Пресс-служба Белого дома заявила, что США поставили цель доминировать в технологиях над Россией и Китаем. Приоритетными областями стали искусственный интеллект, энергетика, квантовая информатика, сетевые, коммуникационные, военные и космические технологии. Кроме того, в США напомнили о нечестном поведении конкурентов.
В целом, США намерены противостоять действиям России и Китая в области новых технологий. Американцы считают, что конкуренты и соперники страны вкладывают огромные ресурсы в эти сферы. По этой причине американское доминирование в науке и технологиях представляется особенно важным. Это значимо для экономической и национальной безопасности.
В США также отметили, что «не будут закрывать глаза на тактику таких стран, как Китай и Россия». Речь идёт о краже технологий и принуждении компаний к передаче интеллектуальной собственности.