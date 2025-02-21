Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2025, 20:54
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США поставили рекорд по количеству солнечных батарей, но выбросы растут

Из-за использования природного газа
В 2024 году США инвестировали рекордные 338 миллиардов долларов в экологически чистую энергетику, при этом лидером стала солнечная энергетика — 49 гигаватт новых мощностей, пишут СМИ. Теперь солнечная и ветровая энергия обеспечивает почти четверть электроэнергии в стране. Однако этого прогресса оказалось недостаточно для снижения общего уровня выбросов углекислого газа: потребление природного газа увеличилось на 1,3%, что привело к росту выбросов, хоть и небольшого.
США поставили рекорд по количеству солнечных батарей, но выбросы растут

© Ferra.ru

Ожидается, что спрос на электроэнергию будет продолжать расти, в основном за счет расширения центров обработки данных, обеспечивающих работу искусственного интеллекта и облачных вычислений. Такие компании, как Microsoft, Google и Amazon, пытаются заботиться об источниках энергии, инвестируя в атомную энергетику и другие «возобновляемые» проекты.

Чтобы избежать дефицита энергии, технологические компании также изучают возможности более «разумного» использования энергии. Исследование показало, что корректировка расписания вычислений может высвободить 76 гигаватт энергии — около 10% от пикового спроса.

Несмотря на рекордные инвестиции, США все еще тратят на чистую энергию меньше, чем Китай, который инвестирует 4,4% своего ВВП по сравнению с 1,3% американского.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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