США поставили рекорд по количеству солнечных батарей, но выбросы растут

Ожидается, что спрос на электроэнергию будет продолжать расти, в основном за счет расширения центров обработки данных, обеспечивающих работу искусственного интеллекта и облачных вычислений. Такие компании, как Microsoft, Google и Amazon, пытаются заботиться об источниках энергии, инвестируя в атомную энергетику и другие «возобновляемые» проекты.

Чтобы избежать дефицита энергии, технологические компании также изучают возможности более «разумного» использования энергии. Исследование показало, что корректировка расписания вычислений может высвободить 76 гигаватт энергии — около 10% от пикового спроса.

Несмотря на рекордные инвестиции, США все еще тратят на чистую энергию меньше, чем Китай, который инвестирует 4,4% своего ВВП по сравнению с 1,3% американского.