Наука и технологии
Сегодня 14:55
США поставят Украине программу для мониторинга СМИ
Новостной агрегатор
Журналисты сообщили, что Министерство обороны США хочет закупить оборудование для программного обеспечения, которое затем поставит Украине. Это ПО будет мониторить СМИ.
Об этом пишет RT. Министерство обороны США уже опубликовало запрос о ценах на закупку соответствующего оборудования. По данным журналистов, ПО позволяет проводить мониторинг и анализ СМИ, в том числе новостных сайтов и социальных сетей. В целом, программа представляет собой новостной агрегатор, который будет собирать информацию с местных, региональных и международных источников. В нём можно будет создавать персонализированные ленты.
Сообщается, что в рамках закупки запрещено оборудование китайских компаний, в том числе Huawei и ZTE.
Как напоминает RT, ранее США заявляли о намерении установить сетевые системы для Минобороны Украины.