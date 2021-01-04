США поставят Украине программу для мониторинга СМИ

Об этом пишет RT. Министерство обороны США уже опубликовало запрос о ценах на закупку соответствующего оборудования. По данным журналистов, ПО позволяет проводить мониторинг и анализ СМИ, в том числе новостных сайтов и социальных сетей. В целом, программа представляет собой новостной агрегатор, который будет собирать информацию с местных, региональных и международных источников. В нём можно будет создавать персонализированные ленты.

Сообщается, что в рамках закупки запрещено оборудование китайских компаний, в том числе Huawei и ZTE.

Как напоминает RT, ранее США заявляли о намерении установить сетевые системы для Минобороны Украины.